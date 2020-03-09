Россия из-за симптомов коронавируса решила выдворить в ОРДЛО гражданина Украины с паспортом РФ, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

По информации штаба, этот мужчина - гражданин Украины, но вопреки украинскому законодательству незаконно стал владельцем российского паспорта.

"Поскольку место регистрации мужчины на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях. Вообще Россия любит рассказывать о количестве российских паспортов, которые получили жители неподконтрольной правительству Украины территории и о привилегиях, которые ожидают "потенциальных русских", но, в то же время легко отказывается от своих "новоиспеченных граждан", тем самым еще раз показывая свое лицемерное лицо.

Этот случай ярко свидетельствует и о неготовности страны-агрессора в случае обострения эпидемиологической обстановки взять под контроль ситуацию в связи с возможным распространением коронавируса даже на своей территории", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что в ближайшее время, из российского города Новошахтинск ожидается передислокация больного с подозрением на коронавирусную инфекцию на неконтролируемый участок российско-украинской границы в районе пункта пропуска "Довжанский". Дальше мужчину передадут в одну из больниц на территории ОРДЛО.