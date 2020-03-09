Наемники РФ с начала суток трижды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 пока зафиксированы три вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск. Так, в 08.40 утра, со стороны Первомайска противник выпустил пять мин 120-го калибра в направлении опорных пунктов украинских войск возле Орехово.

Далее, в 11.00 враг применил минометы калибра 82 мм в районе Зайцево, с расходом четырех боеприпасов.

Кроме того, неподалеку от Широкино с направления Саханки оккупанты использовали БПЛА, с которого сбросили гранату ВОГ-17.

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