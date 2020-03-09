России грозит бюджетный дефицит и девальвация из-за падения цен на нефть, - Fitch

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ведомости", об этом сообщает аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По его словам, Москва "вряд ли рассчитывала на то, что нефтяные цены снизятся почти до $30".

"Вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки (ОПЕК+)", – сказал он.

Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Майские фьючерсы Brent на Интерконтинентальной бирже торговались на уровне $35,6 за баррель (-27%). Апрельские фьючерсы WTI стоили $32,6 за баррель (-26,5%).

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Причиной падения стал развал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. Переговоры стран – экспортеров нефти 6 марта завершились провалом, так как сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения. Вслед за нефтью обвалился курс рубля. Курс доллара на 11.10 превысил 74,9 руб., курс евро – 85,6, следует из данных Investing.