Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.03.20 13:30

Дело Майдана: суд заочно арестовал двух экс-руководителей правоохранительных органов, - Офис генпрокурора

Печерский райсуд столицы заочно арестовал в рамках расследования дела Майдана двух бывших руководителей правоохранительных органов.

фемида

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По ходатайству Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд 4 марта 2020 года избрал меры пресечения в виде содержания под стражей для бывших высоких должностных лиц - двух руководителей правоохранительных органов. Их подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении по "делам Майдана" экс-главе Днепровского райсуда Киева, - ГБР

Отмечается, что бывшие должностные лица скрываются от следствия и суда за пределами Украины, предположительно, на территории РФ, в связи с чем объявлены в розыск.

В прокуратуре пояснили, что такие решения суда позволят прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемых и дадут возможность применить процедуры специального предварительного расследования и заочного осуждения.

В ведомстве напомнили, что в уголовном производстве от 23 июня 2017 года расследуются обстоятельства организации беглым Виктором Януковичем превышения власти и должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. В частности, превышения власти бывшим руководством правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, в том числе по фактам умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части Киева и террористического акта, совершенных с 18 по 20 февраля 2014 года.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100