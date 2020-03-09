В штаб-квартире НАТО обнаружили коронавирус, ряд сотрудников перешли на дистанционный режим работы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Европейской правде" в понедельник сообщили в пресс-службе Альянса.

"Мы можем подтвердить, что один сотрудник, который работает в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, дал положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении.

Сотрудник вернулся из отпуска в северной Италии, ему стало плохо в конце прошлой недели и он прошел тестирование из-за появления симптомов, похожих на жар. Сейчас он находится дома в самоизоляции.

В течение нескольких минут после получения результата теста все его ближайшие коллеги по работе были проинформированы о заражении. В конце прошлой недели они работали из дома и продолжают это делать сейчас.

Чтобы обеспечить безопасность персонала и посетителей, в штаб-квартире НАТО уже введены превентивные меры на основе руководящих указаний Всемирной организации здравоохранения.

Это, в частности, временное приостановление поездок некоторых сотрудников, поощрение сотрудников к работе из дома и временное прекращение групповых поездок в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, что суд установит истину по делу MH17, - Столтенберг