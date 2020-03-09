В суде рассказали, как вручили 4 наемникам РФ сообщения о вызове на заседание по MH17

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как известно, в понедельник в Нидерландах начались судебные слушания по катастрофе авиалайнера Малазийских авиалиний. Обвинения выдвинуты против трех граждан России: Сергея Дубинского, Игоря Гиркина и Олега Пулатова, а также гражданина Украины Леонида Харченко.

Одному из них - Пулатову - повестку удалось вручить по официальным каналам. "23 января Россия сообщила, что Пулатов появился в российском суде Ульяновска и ему была передана в руки повестка", - сообщил во время слушаний судья Хендрик Стейнхаюс.

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Этот подозреваемый, бывший российский военный, представленный в суде в Нидерландах командой адвокатов.

Двое других россиян, Дубинский и Гиркин, были вызваны в суд по месту регистрации, но на заседание не явились, а Харченко некуда было вызвать, поскольку он проживает в оккупированном Донецке.

Однако следственная группа смогла убедиться, что все трое получили вызовы, проконтролировав это через соцсети и месенжеры.

Так "глава разведки "ДНР", ветеран ГРУ РФ Дубинский пытался скрыться от следственной группы, но оставил в интернете следы того, что он знает о суде. Кроме официальной повестки, ему прислали сообщение через WhatsApp, на Skype и в Facebook. WhatsApp сообщения были пересмотрены и емейл (с повесткой) - открытый, рассказал судья.

"С ним также связались по телефону. Мужчина ответил, что он не Дубинский и больше не брал трубку, но эксперты определили, что это голос Дубинского, использовав другие записи его разговоров", - рассказал судья Стейнхаюс.

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Сложнее всего было доставить повестку Харченко, который в 2014 году переехал в Донецк, из-за чего Украина не имела возможности вызвать его в суд для вручения повестки. Этому наемнику РФ следователи по делу МН17 также присылали сообщения о месте и дате суда через различные мессенджеры, и в конце концов смогли достать его через сеть "Вконтакте", куда ему прислали личное сообщение.

"Ссылка на сообщение о суде была открыта 19 июля с айпи-адреса в Донецке. 20 июля профиль был удален из сети ВК", - сообщил судья Стейнхаюс.

Напомним, сегодня проходит первое заседание суда по делу МН17.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.