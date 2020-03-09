Дело МН17: судья уверен, что для вынесения решения о причастности четырех наемников РФ к трагедии понадобится более 14 дней

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об это судья сообщил в понедельник в ходе первого судебного заседания.

"Решение суда обычно объявляется через 14 дней после слушаний. В этом случае это займет больше времени", - объявил Стэйнхаус.

Председательствующий сообщил о том, в какой последовательности будут проходить те или иные действия в суде, после чего он проанализировал, были ли должным образом проинформированы подозреваемые. Как известно, это три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Стэйнхаус констатировал, что никто из подозреваемых в суд не явился. После чего он задал вопрос двум адвокатам, в полной ли мере они представляют интересы Олега Пулатова, на что получил утвердительный ответ. Сообщив все детали того, как доставлялись обвинения подозреваемым, судья пришел к выводу, что повестки доставлялись должным образом и вовремя. В то время, как "не было никаких признаков о том, что Гиркин и Харченко получили повестки, Дубинскому было известно о том, что он должен явиться в суд".

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"Суд не сомневается, что им всем известно об этом суде. Несмотря на то, что они знали, они воздержались от присутствия", - констатировал судья.

После этого он предоставил слово обвинению. Представитель прокуратуры заявила, что эти четверо причастны к организации доставки смертельного оружия.

"Они организовали смертельное оружие – Бук был транспортирован в Украину и доставлен на место, откуда была запущена ракета и сбит МН17. Они также вовлечены в возвращение оружия", - сказала она.

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А потому они обвиняются в смерти всех, кто находился на борту МН17. Представитель прокуратуры зачитала имена погибших.

Напомним, сегодня проходит первое заседание суда по делу МН17.

Как известно, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.