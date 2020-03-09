В Запорожье умерла девочка, на которую упала 200-килограммовая скульптура в парке

Об этом сообщила пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По предварительной информации, ребенок залез на скульптуру, которая была не закреплена. Деревянная конструкция упала на девочку. Полиция начала расследование по двум статьям 367 и 115 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Как сообщалось, трагедия произошла вчера, 8 марта, в коммунальном парке "Дубовый Гай". Ребенка госпитализировали в областную больницу, она была без сознания.

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