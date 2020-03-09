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09.03.20 15:18

Путин должен почувствовать всю силу международного права, - Порошенко о суде по делу MH17

Все причастные к сбитию малайзийского самолета рейса MH17 понесут неотвратимое наказание. А Путин должен в полной мере ощутить силу права и понести международную ответственность.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странцие в сети Facebook сообщил пятый Президент Украины и лидер "Европейскоя солидарности" Петр Порошенко.

"Стартовал судебный процесс против первых четырех обвиняемых в совершении этого страшного преступления. Пока речь идет только о среднем звене ответственных. Началось все с кропотливой, но важной работы в рамках Совместной следственной группы, которую в свое время создавал личными контактами с руководством пострадавших стран", - заявил Порошенко.

По его словам, общая цель - наказание тех, кто принимал окончательное решение и отдавал преступные приказы.

"И хотя Цемах наша неопытная власть отдала Москве и довести цепочку к Кремлю теперь гораздо сложнее, справедливость восторжествует. Обструкция следственных действий со стороны Москвы только добавляет и без того достаточных доказательств виновности России в этом нечеловеческом преступлении. Как и умножает аргументы Украины по делу против России по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в Международном Суде ООН", - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что Путин должен в полной мере ощутить силу права и понести международную ответственность.

"Потому что есть такая украинская поговорка: "Катюге - по заслуге".

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Путин должен почувствовать всю силу международного права, - Порошенко о суде по делу MH17 01

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