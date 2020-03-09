У жителя Черновцов повторно диагностировали коронавирус: его осмотрит врач ВОЗ, - ОГА

Об этом сообщает замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA: Буковина.

У заразившегося температура до 37,6 градуса.

"Тридцатидевятилетнему мужчине повторно провели тест - коронавирус подтвердился", - сказала Гусак.

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Она добавила, что медики проведут 10 марта консилиум, на котором примут решение, как дальше будут лечить пациента. На данном этапе больному оказывают симптоматическое лечение. 11 марта его осмотрит врач Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, 3 марта в Черновцах был зафиксирован первый в Украине случай коронавируса.