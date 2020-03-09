Иностранец с дипломатическим паспортом Гвинеи-Бисау пытался вывезти в Венгрию партию контрабандных сигарет, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Контрабандные сигареты нашли в конструктивных полостях легкового автомобиля "Audi" немецкой регистрации. Водитель транспортного средства, гражданин Республики Гвинея-Бисау, предоставил на контроль дипломатический паспорт.

Во время проведения контрольных операций у пограничного наряда возникли сомнения относительно законности намерений иностранца, который следовал из Украины в Венгрию, поэтому его автомобиль направили на углубленную проверку. Во время осмотра пограничники совместно с таможенниками обнаружили в автомобиле иностранца около 1500 пачек сигарет с акцизными марками Украины.

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Сигареты были спрятаны в специально изготовленном тайнике в заднем бампере и в сиденьях автомобиля. Чтобы добраться до тайников, правоохранителям пришлось демонтировать декоративную обшивку и дополнительные каркасы, под которыми замаскировали табак.

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