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09.03.20 16:42

Иностранец с дипломатическим паспортом Гвинеи-Бисау пытался вывезти в Венгрию партию контрабандных сигарет, - Госпогранслужба. ФОТО

Сегодня в пункте пропуска "Тиса" пограничники Чопского отряда помешали перемещению через границу партии контрабандных сигарет, которую перевозил иностранец с дипломатическим паспортом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Иностранец с дипломатическим паспортом Гвинеи-Бисау пытался вывезти в Венгрию партию контрабандных сигарет, - Госпогранслужба 01

Контрабандные сигареты нашли в конструктивных полостях легкового автомобиля "Audi" немецкой регистрации. Водитель транспортного средства, гражданин Республики Гвинея-Бисау, предоставил на контроль дипломатический паспорт.

Во время проведения контрольных операций у пограничного наряда возникли сомнения относительно законности намерений иностранца, который следовал из Украины в Венгрию, поэтому его автомобиль направили на углубленную проверку. Во время осмотра пограничники совместно с таможенниками обнаружили в автомобиле иностранца около 1500 пачек сигарет с акцизными марками Украины.

Иностранец с дипломатическим паспортом Гвинеи-Бисау пытался вывезти в Венгрию партию контрабандных сигарет, - Госпогранслужба 02

Смотрите: Украинец лишился "Мерседеса", пытаясь вывезти в Румынию контрабандные сигареты, - Госпогранслужба. ФОТО

Иностранец с дипломатическим паспортом Гвинеи-Бисау пытался вывезти в Венгрию партию контрабандных сигарет, - Госпогранслужба 03

Сигареты были спрятаны в специально изготовленном тайнике в заднем бампере и в сиденьях автомобиля. Чтобы добраться до тайников, правоохранителям пришлось демонтировать декоративную обшивку и дополнительные каркасы, под которыми замаскировали табак.

Иностранец с дипломатическим паспортом Гвинеи-Бисау пытался вывезти в Венгрию партию контрабандных сигарет, - Госпогранслужба 04

Также смотрите: Контрабандист пытался вывезти 150 тыс. пачек сигарет в Европу, прикрываясь несуществующей дипломатической неприкосновенностью, - СБУ. ФОТОрепортаж

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