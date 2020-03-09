Только один из группы украинских прокуроров в JIT был "в теме", он остался, хотя не проходил переаттестацию, - Мамедов

Об этом рассказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в судебном комплексе Схипхол, где проходят первые слушания по делу МН17, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Из прокуроров, осуществляющих процессуальный надзор в национальном судопроизводстве, только один прокурор был "в теме" и имел достаточные знания, и он остался в международной следственной группе. Но он сейчас работает там как государственный служащий (уже не имея статуса прокурора. - Ред.), как заместитель начальника отдела (в Офисе генпрокурора. - Ред.)", - заявил он.

Мамедов не уточнил фамилию прокурора, о котором идет речь, однако, вероятнее всего, это Олег Пересада.

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Он отметил, что прокурор не провалил переаттестацию обновленной прокуратуры, а вообще не изъявил желания участвовать в конкурсе.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года проходит первое заседание суда по делу МН17.

Ранее сообщалось, что на заседание суда по делу MH17 не явился ни один из подозреваемых.