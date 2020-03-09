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09.03.20 17:34

Дело МН17 нужно дорасследовать в Украине, в частности относительно роли Цемаха, - прокурор Фердинандуссе

Государственная прокуратура Нидерландов, которая представляет обвинение по делу сбитого в 2014 году "Боинга" Малайзийских авиалиний, считает, что в Украине необходимо провести расследование некоторых фактов дела.

суд,нидерланды

Об этом передает журналист НВ Иван Верстюк из Схипхола, где проходит заседание Окружного суда Гааги, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине необходимо провести некоторые (дополнительные. - Ред.) расследования. Расследование роли Владимира Цемаха не зашло достаточно далеко, потому что Российская Федерация потребовала его выдачи", - говорит во время заседания прокурор Вард Фердинандуссе.

Владимир Цемах, по данным следствия, руководил ПВО прокремлевских террористов, в состав которой входил российский ЗРК "Бук", сбивший в небе над Донбассом пассажирский лайнер. Во время спецоперации Цемаха вывезли из оккупированной территории Донбасса. Украинская власть 7 сентября 2019 года выдала Цемаха России в рамках обмена пленными. После этого Нидерланды переквалифицировали статус Цемаха со свидетеля на подозреваемого.

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"Роль Украины в этом процессе немаловажна, поскольку мы расследовали это уголовное производство и продолжаем расследовать", - сказал во время брифинга перед украинскими журналистами у здания суда в Схипхоле замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

Он пообещал обеспечить расследование относительно всех лиц, причастных к убийству пассажиров рейса МН17.

"Все документы о причастности четырех лиц, ныне обвиняемых судом переданы (нидерландской прокуратуре. - Ред.), документов достаточно", - отметил заместитель генпрокурора.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года проходит первое заседание суда по делу МН17. На него не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

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