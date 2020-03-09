Первый день процесса по делу о сбитом МН17 завершился

После короткого выступления представителя родственников погибших Питера Лангстрата председательствующий судья Хэндрик Стейнхаус констатировал, что на этом сегодняшняя повестка дня исчерпана, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс. "Завтра мы будем задавать вопросы о состоянии уголовного расследования", - объявил судья.

На первом судебном заседании выступили все стороны процесса: обвинение, защита и представители потерпевших.

В частности, на заседании выступила адвокат одного из обвиняемых по делу - россиянина Олега Пулатова. Она заявила, что ее подзащитный не признает причастности к крушению самолета.

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В деле фигурируют также двое россиян Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Ни их самих, ни их представителей на заседании 9 марта не было.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года проходит первое заседание суда по делу МН17. На него не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.