Украинская теннисистка Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Теннисный портал Украины, от четвертого места в мировой классификации украинку отделяет всего 10 очков.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сохранила за собой 25-е место в мировой классификации.

Катерина Козлова занимает на этой неделе 98-ю строчку (-2), Катарина Завацкая - 105, Леся Цуренко - 139 (+13), Марта Костюк - 141, Ангелина Калинина - 144.

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В связи с отменой из-за коронавируса турнира в Индиан-Уэллс, очки за прошлогодний турнир вычтут у всех участников. Тем не менее, Элина Свитолина сохранит свое место в топ-5, несмотря на то, что в прошлом году доходила на турнире до полуфинала.

Интересно, что Даяна Ястремская поднимется на 23 место, а Козлова и Завацкая могут обменяться званием третьей ракетки Украины и местом в топ-100.

С 16 марта в Мексике должен пройти челленджер WTA, который может внести некоторые изменения в рейтинг WTA среди игроков второй половины топ-100.

Отмечаетсся, что 8 марта в финале турнира WTA International Abierto GNP Seguros в Монтеррее, Мексика Свитолина, посеянная под первым номером, в трехчасовом триллере обыграла девятую ракетку турнира Мари Боузкову из Чехии: 7-5, 4-6, 6-4. В решающей партии первой брейк сделала Боузкова, затем четыре гейма подряд выиграла украинка. Свитолина вела 5-2, но проиграла подряд два гейма, не сумев подать на матч. Но уже на приеме украинка заработала 2 матчбола, сумев реализовать первый из них.

Свитолина выиграла свой 14-й титул WTA. Таким образом, украинка проиграла только 3 финала из 17 сыгранных.

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