С начала суток 9 марта враг 8 раз нарушил перемирие. Один воин получил боевую травму, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово - с БПЛА враг сбросил ВОГ-17;

вблизи Водяного - с миномета калибра 82 мм - 4 мины, а также зафиксировано 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ с начала суток трижды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Пять обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

неподалеку Орехово - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 5 мин;

вблизи Зайцево - из 82-мм миномета - 4 мины;

в районе населенных пунктов Новолуганское, Луганаское и Авдеевка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Следует отметить, что противник, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, совершил обстрел санитарного автомобиля. Поэтому с помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, который имел маркировки эмблемы Красного креста.

Сегодня, 09 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, трое получили ранения и травмы из-за попадания ПТУР врага в грузовик ОС на Донбассе. Еще трое бойцов ранены вследствие обстрелов, - штаб