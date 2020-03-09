С начала суток 9 марта враг 8 раз нарушил перемирие. Один воин получил боевую травму, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово - с БПЛА враг сбросил ВОГ-17;
вблизи Водяного - с миномета калибра 82 мм - 4 мины, а также зафиксировано 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета.
Пять обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
неподалеку Орехово - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 5 мин;
вблизи Зайцево - из 82-мм миномета - 4 мины;
в районе населенных пунктов Новолуганское, Луганаское и Авдеевка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Следует отметить, что противник, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, совершил обстрел санитарного автомобиля. Поэтому с помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, который имел маркировки эмблемы Красного креста.
Сегодня, 09 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения".