Налоговой милицией Киева ликвидирован конвертцентр, к деятельности которого причастны более 300 предприятий. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, предоставлявших предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

Для реализации преступных намерений фигуранты создали и/или приобрели ряд подконтрольных компаний, на счета которых клиенты конвертационного центра – предприятия реального сектора экономики перечисляли деньги якобы за приобретенные товары, полученные услуги или выполненные работы.

В дальнейшем фигуранты снимали эти средства со счетов подконтрольных предприятий наличными через кассы банков и возвращали заказчикам конвертации за минусом 10% от суммы, которые служили вознаграждением злоумышленникам за предоставление незаконных услуг.

Также смотрите: Налоговая милиция ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом 468 млн грн. ФОТО

Таким образом в течение 2018-2020 гг. было проконвертировано 162 млн грн.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисных помещениях, а также по месту жительства одного из фигурантов, по результатам которых из незаконного оборота изъято почти 3,3 млн грн наличными, 303 печати подконтрольных предприятий, средства связи, регистрационные документы и первичная финансово-хозяйственная документация, факсимиле подписей, компьютерная техника и электронные носители информации с данными о противоправной деятельности.

Продолжается следствие.

Смотрите также: Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 330 млн грн. ФОТОрепортаж