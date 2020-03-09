Суд Болгарии перенес рассмотрение жалобы об экстрадиции подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина в Украину

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент hromadske из зала суда.

Подозреваемый сначала просил присутствия на заседании украинского адвоката, а затем отказался от болгарского.

"Я хочу, чтобы он (болгарский адвокат - ред.) сделал для меня все, но я не хочу, чтобы на него ложилась такая ответственность. Я поддерживаю его жалобу, но отказываюсь от него. Пусть государство (Болгария - ред.) предоставит мне другого", - сказал Алексей Левин.

Болгарский адвокат Алексея Левина Кирилл Топалов поддержал подзащитного и отметил, что он недостаточно компетентен в данном деле и правильнее было бы, если бы на заседании присутствовал украинский защитник. Прокурор апелляционной прокуратуры Йовита Григорова просила рассмотреть жалобу.

В суде отметили, что пока такой возможности нет, поскольку отсутствует соответствующая договоренность между украинским и болгарской сторонами. Также было отмечено, что болгарская сторона направила в Министерство юстиции Украины соответствующий запрос и пока ждет ответа.

Судьи выслушали все стороны и перенесли заседание на 11 марта. Тогда Алексей Левину должны предоставить нового болгарского защитника.

Отметим, что в конце январе Районный суд Бургаса взял под стражу Левина (Москаленко) на 40 дней. Поэтому в ближайшие дни ​​этот срок заканчивается.

В Офисе генерального прокурора Украины отметили, что делают все возможное для скорейшей экстрадиции Левина в Украину.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.