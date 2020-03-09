Тысячи американцев умирают ежегодно от гриппа и никто ничего не закрывает, - Трамп сравнил смертность от гриппа и коронавируса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Итак, в прошлом году 37 тыс. американцев скончались от самого обычного гриппа. Обычный показатель в нашей стране: от 27 тыс. до 70 тыс. смертей от гриппа в год. И никто ничего не закрывает, жизнь и экономика идут своим чередом", - написал Трамп в своем Твиттере.

"По состоянию на сегодняшний день у нас 546 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 22 человека умерли. Подумайте обо всем этом", - добавил президент США.

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Демократы часто обвиняют Трампа в неэффективных мерах по защите населения от коронавируса. Президент США в корне не согласен с такой критикой.