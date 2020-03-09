Люди в Иране поверили, что метанол спасет от коронавируса: 7 скончались, 4 ослепли

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на прокуратуру города Ахваз.
Именно в этом городе около 50 человек решили защититься от коронавируса таким экстравагантным способом. Результат оказался предсказуемым - семь человек умерли, четверо ослепли.
Прокуратура ожидает, что число жертв отравления метанолом возрастет. Правоохранители расследуют этот инцидент и ищут тех, кто распространяет подобные слухи.
Напомним, ВОЗ обнародовала список распространенных мифов о коронаврус и развенчала их. В нем, в частности миф о том, что в борьбе с вирусом поможет обработка всего тела этанолом или хлорной известью.
Подчеркиваем, это НЕ ПОМОЖЕТ вам защититься от китайского коронавируса.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.