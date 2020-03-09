Из-за коронавируса Италия ввела карантинные меры на территории всей страны

Об усилении антикоронавирусних мероприятий объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Такое решение итальянский правительство приняло 9 марта, когда количество умерших в стране от коронавируса выросло почти на 100 человек за сутки - до 463. Новые правила не отличаются от тех, которые были ранее введены в регионе Ломбардия и еще в 11 провинциях на севере страны.
Новые ограничительные меры вступят в силу с 10 марта. Так, передвигаться внутри Италии можно будет только по уважительной причине - на работу, по состоянию здоровья или в связи с семейными обстоятельствами. Также будет действовать запрет на публичные собрания, чтобы не допустить большого скопления людей.
Конте также уточнил, что временно отменены все спортивные соревнования на территории страны.
По информации Итальянского олимпийского комитета, все спортивные соревнования в стране приостановлены до 3 апреля. Итальянские футбольные клубы продолжат выступать в еврокубках, но их домашние матчи будут проходить при пустых трибунах.