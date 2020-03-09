Процесс в деле МН17 продлится долго, но надеемся на осуществление правосудия, - адвокат семей погибших Лангстраат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.





Выступая в первый день процесса в Нидерландах над первыми четырьмя обвиняемыми в причастности к сбивания авиалайнера, адвокат Петер Лангстраат обратил внимание, что среди материалов этого процесса очень много мультимедийных.

"Мы хотим привлечь экспертов, техников, чтобы проверить мультимедийные данные. Это может занять некоторое время. Я надеюсь на скорейший результат, потому что чем быстрее это будет сделано, тем быстрее будет ясность, тем будет лучше. Но даже родственники погибших понимают, что процесс не завершится через несколько месяцев", - сказал адвокат.

На вопрос о том, рассчитываете ли он, что после завершения судебного процесса должны попадут за решетку, Лангстраат заявил: "Сейчас они под защитой режима России. Но мы не знаем, как долго этот режим будет продолжаться. И даже один из ответчиков, насколько я понял, сказал об этом публично. Честно говоря, я не уверен в этом. Однако у правосудия длинные руки. Второе - это ограничение их возможностей путешествовать. Они должны оставаться на месте".

"И если посмотреть на дело Локерби, то в конце правосудие свершилось", - добавил адвокат, имея в виду подрыв американского пассажирского самолета над шотландским городком Локерби в 1988 году, устроенный спецслужбами Ливии - тогда погибли 270 человек в самолете и на земле суд по этому делу, состоявшегося в Шотландии 2000-2001 года, признал виновным и приговорил к пожизненному заключению гражданина Ливии, вероятного работника спецслужб, которого ливийский режим под международным давлением выдал этого суда.

9 марта в местности Схипхол у Амстердама, по которой назван международный аэропорт, начался первый судебный процесс над первыми четырьмя обвиняемыми в сбивании самолета рейса MH17. Это трое граждан России Игорь Гиркин, известный по прозвищу "Стрелков", который во время катастрофы самолета называл себя "министром обороны" группировки "ДНР", Сергей Дубинский, известный по прозвищу "Хмурый", отставной полковник ГРУ России, а на время тех событий "генерал-майор" в группировке "ДНР", возглавлявший его собственное "ГРУ", Олег Пулатов, известный по прозвищу "Гюрза", полковник, бывший российский спецназовец, который в оккупированном Донбассе был тогда заместителем Дубинского, - а также гражданин Украины Леонид Харченко, известный по прозвищу "Крот ", находился в то время в рядах группировки "ДНР" под командованием Дубинского. Все они на процесс не явились.

По некоторым оценкам, нынешний процесс продлится не менее года, а возможно, и несколько лет.

Имена этих первых четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и применения ракетного комплекса "Бук" 53-й зенитной ракетной бригады ПВО Вооруженных сил России, с которого сбили самолет, международная Совместная следственная группа назвала 19 июня 2019.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. На первое не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.