"Есть такое понятие, как перегруппировка во время боя", - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук об отставке Рябошапки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью 24 каналу.

"Мне было стыдно, когда господин Рябошапка не остался отвечать на вопросы народных депутатов Руслан Рябошапка после эмоционального выступления покинул зал Верховной Рады. Мне кажется, что до того как он развернулся и ушел, были еще некоторые сомнения у некоторых депутатов. На самом деле у нас не было ни одной команды, что "все голосуйте". У нас было свободное голосование во фракции. Это подтверждают результаты, фракция дала 179 из почти 250 голосов", - сообщила Кравчук.

Также она отметила, что лично голосовала "за" отставку генпрокурора.

"Могу совершенно спокойно и аргументировано это объяснить. В общем я бы хотела отреагировать на произошедшее на этой неделе. Это не разворот. Есть такое понятие, как перегруппировка во время боя. Вот у нас сейчас произошла перегруппировка", - сообщила нардеп.

Вместе с тем кравчук добавила, что полгода - достаточный рок, чтобы показать результат: "Можно было еще давать какие месяц или два, но для тех, кто немного знает изнутри ситуацию, это бы уже кардинально не изменило. Я считаю, что полгода - достаточный срок и для правительства, и для генерального прокурора, чтобы показать какие-то результаты".

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Напомним, 5 марта на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку.

Позже стало известно, что пока Верховная Рада не изберет нового генерального прокурора, его обязанности будет выполнять заместитель бывшего прокурора Руслана Рябошапки.