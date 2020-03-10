Падение цен на нефть: мировые биржи пережили наихудший день с 2008 года

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио "Свобода".

На Нью-Йоркской бирже торги в понедельник открылись падением котировок более чем на 7%. Это произошло после обвала цен на нефть и резкого падения котировок на биржах в Европе и Азии. Согласно правилам торгов, их приостанавливали на 15 минут.

"Необходима пауза, чтобы прийти в себя и по-новому взглянуть на ситуацию", - сказала глава биржи Стейси Каннинґем.

Несмотря на паузу, до конца сессии падение составило почти 8%. Это более 2000 пунктов по индексу Dow Jones, который финишировал на уровне 23 000 851 пункт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саудовская Аравия включила "режим наказания" на рынке нефти, в 80-е это стало одной из причин краха экономики "совка", - член набсовета Приватбанка Сульжик

Котировки на бирже в Токио упали на 5%, в Сиднее - более чем на 7%. Европейские биржи потеряли от 5,5% (швейцарский индекс SMI) до почти 8% (немецкий DAX). Особенно страдают котировки акций сырьевых компаний.

Цены на нефть 9 марта упали более чем на 30%. Позже падение было частично отыграно, но оказалось наибольшим со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Ценовую войну начала Саудовская Аравия после разрыва соглашения России со странами ОПЕК.