Молдова запретила въезд иностранцам, прибывающим самолетами из стран, где выявлен коронавирус

Об этом изданию NewsMaker рассказал премьер-министр Ион Кику, передает Цензор.НЕТ.

"С завтрашнего дня (10 марта. - Ред.) мы тоже намерены ввести ограничительные меры. В зонах риска мы будем пускать на борт только граждан Молдовы", — отметил Кику.

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Он уточнил, что Молдова не может полностью запретить полеты из этих стран: "Если сделаем это, люди все равно будут приезжать на микроавтобусах в еще худшем состоянии".

Премьер-министр подчеркнул, что его страна не может запретить своим гражданам возвращаться домой.

"Это наши люди, и мы обязаны пустить их домой. То есть сейчас мы не прекратим полеты. Сколько продлится этот этап, сложно сказать. Думаю, проблема не решится быстро", — отметил Кику.

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