Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 114 тыс. человек. Лидерами по темпам заражений остаются Италия, Южная Корея и Иран. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные карт с сервиса для отслеживания распространения коронавируса при Университете Джона Хопкинса.

Так, жертвами коронавируса в мире стали 4026 людей. Из них 3024 смерти зафиксированы в Китае, 463 - в Италии, 237 - в Иране, 54 - в Южной Корее, 30 - в Испании, 30 - во Франции.

Более 80 000 случаев заражения произошли на материковом Китае. Наибольшее число людей скончались от вируса в провинции Хубэй - 3024 человека. Также в Хубэе самое большое количество выздоровевших - почти 48 000. По данным госкомитета КНР, за истекшие сутки зарегистрировано 17 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (Covid-19), и выявлено 19 новых заболевших.

Вместе с тем, лидером по темпам заражений короновирусом является Италия. Сейчас там 9172 инфицированных. Отметим, что 9 марта там насчитывалось 7375 инфицированных. Таким образом, за сутки в Италии вирус диагностировали у 1797 человек. Власти Италии приняли решение закрыть на карантин всю территорию страны, отменив все публичные мероприятия и закрыв все учебные заведения до конца марта.

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В Южной Корее заболели 7513 человек, в Иране - 7161, во Франции - 1412, в Испании - 1231, в Германии - 1224, с США - 754.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области с подозрением на коронавирус были госпитализированы 7 человек. У шести госпитализированных жителей тесты показали негативный результат.

Напомним также, что 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.