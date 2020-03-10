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10.03.20 09:41

Канадские парламентарии создали рекордно большую группу дружбы с Украиной

Члены обеих палат федерального парламента Канады создали группу дружбы с Украиной, в которую вошли более сотни законодателей.

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Об этом сообщил депутат от Либеральной партии Иван Бейкер, которого на учредительном заседании избрали председателем группы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для меня большая честь быть избранным депутатами и сенаторами от всех партий председателем парламентской группы дружбы между Украиной и Канадой. Эта группа является одной из крупнейших и самых активных парламентских групп дружбы, ведь в нее входят более 100 представителей разных партий", - отметил Бейкер.

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По его словам, задачами группы являются создание площадки для обмена идеями между канадскими и украинскими парламентариями, а также развитие политических, экономических в культурных отношений между Канадой и Украиной.

"Канада находится на передовой международной поддержки украинских демократических, экономических и оборонных реформ, а также суверенитета и территориальной целостности Украины. Я стремлюсь сотрудничать с коллегами по группе из всех партий ради дальнейшей поддержки процветания, суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул депутат.

Группа дружбы с Украиной традиционно формируется в каждом созыве федерального парламента Канады. В предыдущем составе, в течение 2015-2019 гг., желание присоединиться к ней выразили 84 законодателя.

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В целом в обеих палатах канадского парламента заседают 443 депутата, то есть стать членом группы дружбы с Украиной в этом году вызвалась почти четверть законодателей.

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