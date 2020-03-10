Слова Зеленского о роли украинцев в освобождении Освенцима - чушь и конъюнктура, - Путин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это - конъюнктура сегодняшнего дня", - заявил Путин.

Он добавил, что попытки исказить историю стали "плевком в лицо" для людей, воевавших против нацизма.

"Я знаю, что происходит в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках, - сказал он. - Для них это плевок".

По словам Путина, люди в Украине "боятся раскрыть рот" в ответ на такие заявления, "потому что сразу преследование начнется".

Он также предположил, почему Зеленский позволяет себе такие высказывания: "Нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку".

Путин отметил, что спокойно отнесся к тому, что власти Польши не позвали его на мероприятия в память об освобождении Освенцима. "Не позвали - и не надо", - сказал он.

Напомним, 26 января 2020 Зеленский, выступая в Польше по случаю 75-й годовщины освобождения узников концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау", заявил: "Мы никогда не забудем [украинца] Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе со своим экипажем первыми разбили ограждение "Аушвица". И всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в "Аушвиц" под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро, и которые вместе с бойцами 322-й дивизии І Украинского фронта освободили лагерь".

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