На Центральном железнодорожном вокзале Киева теперь будет 12 пар патрулей полиции охраны, чтобы предотвратить кражи, - Криклий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН" об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

"Вчера проводил рейд на Центральном железнодорожном вокзале по поводу того, что там существуют кражи. Вчера мы смотрели и там системная проблема, и к полиции тоже есть определенные вопросы и к организации работы", - рассказал Криклий.

По его словам, в феврале министерство подписало с полицией охраны новый договор.

"Теперь на железнодорожном вокзале будет еще 12 пар патрулей полиции охраны. И договорились, что в течение 10 суток мы и камеры установим, и видеофиксация, и другие механизмы отработки, которые периметры дежурят и освещения. Такие массовые вещи будем решать со стороны и полиции и "Укрзализныци", - добавил он.

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