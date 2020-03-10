В Нидерландах сегодня продолжится судебное заседание по делу MH17

Официально обвинения выразили троим россиянам и одному украинцу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Последними в первый день слушаний выступали адвокаты одного из подозреваемых, подполковника спецназа ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17.

Интересы Пулатова представляли в суде два нидерландских адвоката Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt, которые сотрудничают с российской коллегой Еленой Кутьиной. Она также была в зале суда.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года проходит первое заседание суда по делу МН17.

Ранее сообщалось, что на заседание суда по делу MH17 не явился ни один из подозреваемых.