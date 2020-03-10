Если ты из состава "ихтамнетов", то ты бандит и уголовник, - Лукашевич об отказе суда Нидерландов распространить на наемников РФ международное право об обычаях войны

Об этом написал в Facebook российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.

"Некоторые комментарии по первому дню судебного процесса по делу МН17:

"Сторона обвинения по делу о крушении самолета МН17 заявила, что в Украину из России в 2014 году были отправлены по меньшей мере две зенитно-ракетных установки "Бук", но одна из них по дороге сломалась". Это тот самый случай, когда поломка оружия во благо. То, что ракетных установки должно было быть две, было понятно раньше из двух фактов:

1. радиоперехваты переговоров сепаратистов, согласно которым одна ракетная установка не смогла перейти границу из-за того, что "с тралов непонятка вышла";

2. 19 июля 2014 г. у украинской границы на российской территории (в Усть-Шахтерске) была замечена на трале пускозаряжающая установка с ракетами под маскировочной сетью - вероятно, она была связана с СОУ 332, сбившей МН17", - рассказал он.

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"Суд не будет рассматривать вопрос, должна ли была Украина закрывать свое воздушное пространство. Каким бы ни был ответ на этот вопрос - это не освобождает виновных в пуске ракеты по гражданскому самолету от ответственности", - заявили прокуроры.

"В общем, заламывающие руки "а почему Украина не закрыла воздушное пространство" строем идут лесом. Это вопрос технического расследования DSB, а не криминального расследования JIT и суда. Что суд и подтвердил, тем более по тяжести действий это совершенно несопоставимые вещи", - отметил Лукашевич.

"Прокурор по делу MH17 Вард Фердинандюсс заявил в суде, что террористы "ДНР" не соответствуют требованиям международного гуманитарного права, поскольку они не представляют армию любого суверенного государства". Очень важный момент! Таким образом обвинение пытается помешать вероятной линии защиты о том, что наемников РФ нельзя судить по уголовному праву, а взамен их действия подпадают под так называемое международное гуманитарное право - то есть под конвенции, регулирующие правила и обычаи войны", - отметил эксперт.

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"Наш вывод: подозреваемые не имеют иммунитета комбатантов, они подлежат преследованию как обычные граждане", — пояснил прокурор.

"Иначе говоря, если ты из состава "ихтамнетов", то ты не военнослужащий, а бандит и уголовник. За что боролись - на то и напоролись", - резюмировал Лукашевич.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. На первое не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.