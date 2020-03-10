Обвал "деревянного": россияне выстроились в огромные очереди за валютой, эксперты советуют "затягивать" пояса. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Столпотворение возле обменников засняли очевидцы днем 9 марта. Больше всего людей оказалось у пункта в Лиговском переулке, рядом с одноименным проспектом. В очереди стоит порядка 30 человек. Многолюдно и в других пунктах, например неподалеку от станции метро "Владимирская".

Об очереди в обменнике на Лиговском проспекте также рассказал муниципальный депутат Александр Изотов в Twitter.

"Очереди в обменниках Питера. Продают, в лучших традициях, по новой цене - 75 рублей, а скупают по старой - 67 рублей", - написал Изотов.

Очереди в обменниках Питера.



Продают, в лучших традициях, по новой цене - 75руб., а скупают по старой - 67руб.



Спасибо "родному" государству. Ну а вообще, что мы хотели, в предверии госсовета? pic.twitter.com/8C2F322b4c — Александр Изотов (@spb_ai) March 9, 2020

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Российские эксперты считают, что гражданам РФ стоит приготовиться к повышению цен на все продукты и товары примерно на 30%, так как в России практически нет собственного производства и товары любых групп ввозятся из-за рубежа. К ценам прибавятся автоматически все налоги и вычеты внутри России.

Поэтому российским гражданам вновь придется "затягивать свои пояса", хотя и так большинству из них затягивать уже некуда. Ведь сейчас в РФ за чертой бедности находятся более 20 миллионов граждан.

Напомним, курс доллара и евро скакнул до 75 и 86 рублей утром 9 марта на фоне новостей об отказе России продлить соглашение об ограничении количества добываемой нефти. Ее стоимость упала до уровня 1991 года. С открытием торгов рухнули и американские биржи.