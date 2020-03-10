МИД советует украинцам временно отказаться от поездок в Италию

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с дальнейшим обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Италии заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Итальянскую Республику", - отметили в МИД.

Отмечается, что украинцам, которые продолжают находиться в Италии, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать рекомендации и законные требования местных органов власти, принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, в частности, что касается ограничений по перемещению внутри страны и мест проживания, избегать скоплений людей, а также сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе "Друг".

В то же время граждан Украины, которые сейчас находятся в стране, МИД просит следить за рекомендациями, разработанными Министерством здравоохранения Италии.

В случае повышенной температуры тела, кашля, затрудненного дыхания или при возвращении из стран, наиболее пораженных коронавирусом, МИД советует звонить на номер "горячей" линии 1500.

МИД также просит граждан Украины отслеживать информацию на сайтах Посольства Украины в Италии, генерального консульства Украины в Милане, генконсульства Украины в Неаполе и МИД Украины.

"В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться по номерам "горячих линий" на территории Италии в Посольство Украины в Италии (+39 3519 886 823), генеральное консульство Украины в Милане (+39 3487 254 038 ) и генеральное консульство Украины в Неаполе (+39 327 736 48 22)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы попросили помощи ВОЗ в лечении больного с коронавирусом, - Черновицкая ОГА