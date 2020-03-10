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10.03.20 11:01

У жителя Запорожской области диагностировали не коронавирус, а грипп

В Запорожском областном лабораторном центре Минздрава опровергли информацию об обнаружении коронавируса у жителя Ореховского района в Запорожье.

грипп

Об этом сообщили в ГУ "Запорожского областного лабораторного центра Минздрава", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мужчина вернулся из Египта, где он был на отдыхе в период, когда там еще не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Мужчина действительно обращался к медикам, у него диагностирован вирус гриппа H1N1", - сообщил заместитель директора Запорожского лабораторного центра Александр Мащак.

По словам специалистов лабцентра, о подозрении на коронавирус вообще не шла речь.

Напомним, ранее ряд запорожских СМИ, ссылаясь на собственные источники, написали о том, что жителя Ореховского района госпитализировали в ЦРБ с подозрением на коронавирус.

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