У жителя Запорожской области диагностировали не коронавирус, а грипп

Об этом сообщили в ГУ "Запорожского областного лабораторного центра Минздрава", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мужчина вернулся из Египта, где он был на отдыхе в период, когда там еще не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Мужчина действительно обращался к медикам, у него диагностирован вирус гриппа H1N1", - сообщил заместитель директора Запорожского лабораторного центра Александр Мащак.

По словам специалистов лабцентра, о подозрении на коронавирус вообще не шла речь.

Напомним, ранее ряд запорожских СМИ, ссылаясь на собственные источники, написали о том, что жителя Ореховского района госпитализировали в ЦРБ с подозрением на коронавирус.

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