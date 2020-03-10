Наемники РФ применяют 120- и 122-мм минометы и гаубицы под Донецком: подбит грузовик ВСУ. Раненые в одном из разведбатов, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Бой в Песках и под Авдеевкой - обстрел украинских позиций из российских 120- и122-мм минометов и гаубиц под Донецком. В 9.44 подбит грузовик ГАЗ-66 ВСУ. Наши начали отвечать через час. Раненые в одном из разведбатов", - рассказал журналист.

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"Провокации" продолжаются по всему фронту. Обстрел ПТУР - президент молчит, не замечает. Бомбардировка санитарной машины с беспилотника - президент молчит, не замечает. Сегодня снова обстрел. Верховный Главнокомандующий успокаивает себя байками про "провокации", боясь признаться себе и всем - его стратегия "примирения" с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась", - отметил Бутусов.

"Президент озабочен тем, как сократить потери - и вместо того, чтобы с этой целью проводить реформы в армии, делать ее профессиональной, президент добивается сокращения активности наших подразделений. А кровь не перестает литься. В войне не удастся остаться чистеньким, господин президент, кровь теперь на вас, это ваша ответственность, личная, а вы пассивно молчите и не предпринимаете действий. Впрочем, активная бездеятельность - это уже фирменная политика нынешней власти", - резюмировал журналист.