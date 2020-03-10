НБУ вышел на межбанк и за первые полчаса продал около 150 млн долларов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига.
"Торги открылись продажами НБУ. За первые 30 минут им продано порядка $150 млн. Рынок находится в диапазоне $25,27/31. Наличный рынок торгуется выше: $25,50/25,80", - сообщили в ОТП Банке.
В Райффайзен Банке сказали, что НБУ действительно продал 150 млн и "готов еще продавать".
"Курс пока слабо отреагировал на интервенции НБУ - рост курса продолжается", - отметили в Райффайзен Банке.
9 марта цена нефти марки Brent после открытия торгов упала более чем на 30%. Причина падения цен - развал сделки ОПЕК и России о сокращении добычи нефти.