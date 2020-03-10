Второй день судебного заседания по делу MH17. ВИДЕО (обновлено)

В деле трое обвиняемых граждан России Сергей Дубинский, Олег Пулатов и один украинец - Леонид Харченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

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В ходе сегодняшнего заседания судья рассказал, что почти все свидетели по этому делу сказали о том, что хотели бы сохранить анонимность из-за страха за свою безопасность.

Прокурор Тейс Бергер заявил, что Россия пытается помешать расследованию катастрофы MH17 путем раскрытия личности свидетелей, чьи данные были засекречены, а спецслужбы могут перехватывать сообщения и отслеживать перемещения людей.

"Есть четкие указания на то, что российские спецслужбы активно пытаются помешать усилиям по установлению правды по поводу крушения рейса MH17", - подытожил прокурор.

Также прокурор заявил, что сторона обвинения имеет доказательства сбивания самолета именно из российской системы "Бук". По словам Бергера, прокуратура рассматривала различные сценарии: ракету запустили с территории, которая находилась под контролем Украины, а другой - что ее запустили с оккупированной территории.

"Только второй сценарий признали таковым, что соответствует действительности. Также расследование получило положительные доказательства того, что ракета была запущена именно из системы "Бук" - с поля возле Первомайского", - добавил Бергер.

Он также отметил, что есть свидетели возвращения "Бука" именно в РФ.

Кроме того, судьи в ходе заседания заявили, что одна из главных задач суда - противодействовать дезинформационной кампании о причинах катастрофы. В частности указывалось, что следствие может отследить ее истоки.

Также было объявлено, что следствие по делу МН17 проведет дополнительное расследование, в частности, проверит подлинность разговоров наемников РФ, которые были обнародованы Службой безопасности Украины.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. На первое не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.