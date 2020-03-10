В Украине исследуют 4 случая подозрения на коронавирус, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

"По состоянию на 10 марта Центр общественного здоровья Украины получил 40 подозрений о заболевании COVID-19, из которых 1 подтверждено (3 марта). 4 образца находятся на стадии исследования", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ напомнили, что обычное мытье рук предотвращает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

"Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными", - добавили в ЦОЗ.

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