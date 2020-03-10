Кабмин назначил Полюховича и.о. министра образования и науки Украины

Соответствующее решение принято на заседании правительства сегодня, 10 марта 2020 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь - исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции", - отметил и.о. министра образования и науки.

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Юрий Полюхович родился 1 ноября 1980 года в г.. Костополь Ривненской области. Степень магистра по истории получил в 2003 году в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". В течение 2009-2012 годов учился в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат исторических наук. Автор более 40 научных публикаций. С 2014 до 2016 года был советником Министра образования и науки Украины на общественных началах. 11 сентября 2019 г. был назначен на должность первого заместителя министра образования и науки Украины Анны Новосад. Работу в МОН совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса "История цивилизаций доколумбовой Америки". Свободно владеет английским, испанским и классической чольти (язык иероглифической письменности майя).