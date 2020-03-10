Разумков: Украина может привлечь швейцарский опыт в вопросе референдумов

Об этом сообщает пресс-служба парламента, передает Цензор.НЕТ.

"В Швейцарии успешно работает практика, когда народ является субъектом законодательной инициативы. Украина также делает первые шаги. Уже разработаны законопроекты, которыми должны быть расширены формы прямой демократии: закрепленные механизмы общенационального и местных референдумов, народного вето, отзыв депутата. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем их рассмотреть ", - сказал Разумков.

В рамках официального визита в Швейцарию Разумков провел встречу с президентом Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаругою. Он поздравил г-жа Зоммаругу с избранием и выразил надежду на углубление сотрудничества Украины и Швейцарии в будущем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проект закона "О всеукраинском референдуме" вынесен на общественное обсуждение