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10.03.20 12:44

Шмыгаль созывает заседание чрезвычайной комиссии по противодействию коронавирусу, - главный санврач Ляшко

Сегодня, 10 марта в 15:30 состоится заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций касательно противодействия распространению коронавируса в Украине.

Шмыгаль созывает заседание чрезвычайной комиссии по противодействию коронавирусу, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, заседание комиссии пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Сегодня в 15:30 состоится под председательством премьер-министра Украины заседание государственной чрезвычайной комиссии по техногенной экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Будут рассмотрены актуальные вопросы противодействия коронавирусной инфекции", - заявил Ляшко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план борьбы с распространением нового коронавируса Covid-19.

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