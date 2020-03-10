Трамп отказался приехать к Путину на празднование 75-летия Победы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в госструктурах РФ.

При этом Вашингтон заверил, что делегация из США будет присутствовать в российской столице. Список из нескольких высокопоставленных лиц Белый дом уже направил Москве.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил "Газете.Ru" данную информацию: "Мы получили сообщение о том, что президент (Трамп. - Ред.) не приедет".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что во время его встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне последний рассказал о своем желании посетить Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года, если позволит его график.

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"Я ценю приглашение (Путина. – Ред). Но это как раз в разгар политического сезона, так что еще не знаю, смогу ли я им воспользоваться. Но я был бы рад, если бы получилось", - сказал Трамп Reuters.

Путин ежегодно принимает парад в честь победы СССР над нацистской Германией во Второй мировой войне. Но в Кремле обещают, что в этом году отметят этот день с особой помпой. Ведь победе исполняется 75 лет. Москва отправила приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Среди них генсек ООН Антониу Гутерриш, президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и лидеры ряда стран СНГ.