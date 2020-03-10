"Фискальные органы - это не какая-то копилка", - Нефьодов о недопоступлениях от таможни

Об этом он рассказал в интервью "Радио.НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы же все понимаем, что фискальные органы - это не какая-то копилка, которая просто печатает средства независимо ни от чего… Таможня собирает определенный процент от того импорта, который поступает в страну. Конечно, таможня должна работать как корректный калькулятор, не имеет права закрывать глаза на какое-то занижения таможенной стоимости, так называемый пересорт, когда одни товары подменяются другими, и тому подобное. Но говорить о том, что таможня может выполнять этот индикатив безотносительно к макроэкономическим параметрам - это просто математически неверно", - отметил он.

Нефьодов заявил, что факторами, которые повлияли на поступление в таможню является общее падение цен из-за замедления мировой экономики, курс доллара и определенные проблемы с украинской промышленностью.

Читайте также: Кадровые решения в отношении руководства таможни будут приняты после аудита, - Шмыгаль

Напомним, президент Владимир Зеленский 4 марта в Верховной Раде раскритиковал руководство таможни за невыполнение плана поступлений в бюджет.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал "большое совещание" по работе таможни 7 марта.