Местные выборы с "проблемой безопасности" на линии разграничения могут отсрочить, - "слуга народа" Корниенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сказал во время круглого стола на тему: "Реформирование законодательства, регулирующего местные выборы".

Говоря о ситуации на Донбассе, нардеп отметил: "Мы понимаем, что у нас есть такая в стране ситуация, и это, к сожалению, не может рассматриваться отдельно от всего мирного процесса, который происходит. Будем смотреть, как мирный процесс будет протекать, будем принимать решения вместе".

Корниенко добавил, что сейчас идет работа над техническими моментами в законе о военно-гражданских администрациях, чтобы улучшить его.

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"Второй момент - политико-самоуправляемый: есть ряд громад возле линии разграничения, нам надо понять, каким образом там проводить выборы, проводить ли, какая там ситуация с безопасностью сейчас для выборов", - отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что выборы с "проблемой безопасности" на местном уровне лучше не проводить, а, например, отсрочить их.

"Я думаю, что мы создадим такую межкомитетскую и межведомственную группу из нескольких комитетов, которые этим занимаются, - комитет по оккупированным территориям, наш комитет, кто выборами занимается. Также, я думал, с вице-премьером вновь призначенным мы это скоммуницируем, с его Министерством реинтеграции для того, чтобы эти решения наработать, тоже их параллельно выдать", - отметил Корниенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины. При этом он подчеркнул, что выборы могут проводиться исключительно по украинским законам.

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