Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе с начала суток. Обстрелы не прекращаются, потери врага уточняются, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, вблизи населенного пункта Орехово, что на луганском направлении, после 7 часов утра противник выпустил по позициям подразделений Объединенных сил три 120-мм мины и совершил 8 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.

На донецком направлении около 8 часов неподалеку от Старогнатовка враг осуществлял обстрелы из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

С 9:30 трижды были обстреляны наши воины, защищают подступы к населенному пункту Пески. На этом участке фронта российско-оккупационные войска применили противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

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"По состоянию на 12:30 один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения. Потери противника уточняются", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что ввиду того, что в настоящее время оккупанты не прекращают обстрелы, а украинские подразделения активно им отвечают, уточненную информацию об обстановке на фронте уже в ближайшее время на своей официальной странице в Facebook сообщит пресс-центр ОС.