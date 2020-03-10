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10.03.20 13:22

Двое чиновников Херсонской ОГА уволены из-за эротик-шоу к 8 марту в зале облсовета

Заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Светлана Чепига и руководитель аппарата ОГА Владимир Клюцевский лишились должностей после эротического шоу, устроенного в сессионном зале Херсонского облсовета в честь 8 Марта.

ода,херсонская

Об этом глава ОГА Юрий Гусев сказал сегодня, 10 марта, во время селекторного совещания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Уволен руководитель аппарата ОГА Владимир Клюцевский. Не работает в нашей команде Светлана Чепига. Ее увольнение будет согласовано с Офисом президента в установленном порядке", - сказал Гусев.

Также по итогам служебного расследования временно отстранены от своих должностей начальник управления культуры, молодежи и спорта Херсонской ОГА Михаил Линецкий и его заместители. Информации о том, как они будут наказаны, пока нет.

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Напомним, в пятницу, 6 марта, во время торжественного собрания по случаю Международного женского дня (8 марта) выступила херсонская группа "Степ" с юмористической песней "Смажений кабанчик". В номере участвовали артистки балета, выступавшие в откровенных сценических костюмах.

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