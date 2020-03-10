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10.03.20 13:23

У семерых украинцев, летевших с заболевшей коронавирусом гражданкой Молдовы, инфекция не обнаружена

У украинцев, которые летели с зараженной коронавирусом гражданкой Молдовы, на момент прохождения границы признаки заболевания не зафиксированы.

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Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Семь украинцев, которые находились в самолете вместе с гражданкой Молдовы, у которой обнаружили коронавирус, вернулись в Украину. Нам известны данные этих граждан. Они вернулись через разные пункты пропуска с Молдовой. Во время прохождения границы были проведены температурный скрининг и других признаков заболевания не было. Им предоставили памятки, что делать при обнаружении симптомов, и посоветовали самоизолироваться", - сказал он.

Представители Минздрава проинформированы относительно этих граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы находились на борту рейса Милан-Кишинев вместе с гражданкой Молдовы, у которой обнаружили коронавирус Covid-19. 45 пассажиров этого рейса были помещены под двухнедельный карантин в Молдове, семь украинцев отказались. Сейчас больная в стабильно тяжелом состоянии.

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