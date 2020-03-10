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10.03.20 13:30

Оккупанты маскируют готовые к бою танки и ракетные системы вблизи линии соприкосновения на Донбассе, - разведка

Российско-оккупационные войска наращивают инженерное оборудование боевых позиций вдоль линии соприкосновения и вглубь временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, оккупанты проводят работы по маскировке боевых позиций танков, артиллерийских систем, в т.ч. РСЗО, которые в готовности к немедленному применению находятся в районах вблизи линии соприкосновения на меньших, чем это определено минскими договоренностями об отводе тяжелого вооружения, расстояниях.

В то же время, как отметили в ГУР, российские пропагандисты активизировали распространения фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации украинских воинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе с начала суток. Обстрелы не прекращаются, потери врага уточняются, - Минобороны

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