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10.03.20 13:54

В Украине нет оснований для введения ограничений на проведение массовых мероприятий, - Минздрав

Министерство здравоохранения заявило, что в настоящее время нет оснований для введения в Украине ограничений на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса в мире.

В Украине нет оснований для введения ограничений на проведение массовых мероприятий, - Минздрав

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Униан".

"Есть разные алгоритмы, как это будет вводиться (запрет на проведение мероприятий с участием большого количества людей), и будем использовать в зависимости от ситуации", - сказал он.

По словам Ляшко, пока острой необходимости для введения ограничений нет, но ситуация меняется довольно быстро.

"Пока нет, но ситуация меняется. Мы должны понимать, что ситуация меняется довольно динамично, и решения могут меняться также динамично. Страна должна работать на опережение", - заявил замминистра.

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