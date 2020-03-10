В Украине нет оснований для введения ограничений на проведение массовых мероприятий, - Минздрав

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Униан".

"Есть разные алгоритмы, как это будет вводиться (запрет на проведение мероприятий с участием большого количества людей), и будем использовать в зависимости от ситуации", - сказал он.

По словам Ляшко, пока острой необходимости для введения ограничений нет, но ситуация меняется довольно быстро.

"Пока нет, но ситуация меняется. Мы должны понимать, что ситуация меняется довольно динамично, и решения могут меняться также динамично. Страна должна работать на опережение", - заявил замминистра.

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