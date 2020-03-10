Гройсман лично гарантировал главе "совета ДНР" Пургину прекращение огня в обмен на проход украинских спасателей, - Матиос о начале эвакуации тел жертв МН17

Об этом рассказал в фейсбуке бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.

По словам Матиоса, изначально с Пургиным по поводу эвакуации общался он сам, но тот отказал, сославшись на отсутствие у Матиоса статуса для ведения таких переговоров.

"Понимая безвыходность ситуации, я предложил Пургину поговорить с председателем госкомиссии по установлению причин трагедии, первым вице-премьером правительства Гройсманом... Владимир Борисович без всякого промедления и сомнений о переговорах с террористами от имени Украины гарантировал прекращение огня. В замен - немедленное прибытие спасателей ГСЧС для вывоза останков тел и решения любых проблемных вопросов, - рассказывает Матиос. - Пургин попросил время для обдумывания предложения с "коллегами". Через 5 минут (неизвестно с кем именно он советовался в это время в РФ) Пургин дал согласие на прекращение огня и проход спасателей Украины для вывоза останков тел и самолета на подконтрольную украинской власти территорию".

Экс-замгенпрокурора подчеркивает, что именно тогда "началась 5-летняя операция по установлению всех обстоятельств террористического акта против гражданского МН17".

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. На первое не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

10 марта в судебном комплексе Схипхола, который расположен возле аэропорта Амстердама, слушания по делу Боинга-777 Малайзийских авиалиний продолжились.



